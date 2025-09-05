Azərbaycanlı hakim Niderland millisinin oyununa təyinat aldı

FIFA referisi Elçin Məsiyev növbəti dəfə təyinat alıb.
Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, 2026-cı il dünya çempionatının seçmə mərhələsində keçiriləcək Litva – Niderland oyununun baş hakimi olacaq. Ona Elşad Abdullayev və Pərvin Talıbov kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Əliyar Ağayev yerinə yetirəcək. Matçın VAR hakimləri Fransadan Benoi Millo və Metyu Vernis olacaq.G qrupunun görüşü sentyabrın 7-də Kaunas şəhərində yerləşən “Daryus və Qirena” stadionunda keçiriləcək.