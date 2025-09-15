NATO Ukraynaya görə Rusiya ilə faktiki olaraq müharibə edir.
Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Polşa hava məkanına daxil olan Rusiya pilotsuz təyyarələrinin vurulması ilk birbaşa təmas kimi qeydə alınsa da, Qərb ölkələri NATO-nun müharibədə iştirak etmədiyini iddia edir. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bildirib ki, onlar təkcə Ukrayna ilə deyil, bütün NATO ölkələri ilə müharibə aparırlar. Peskovun sözlərinə görə, NATO Ukrayna müharibəsində fəal iştirak edir.
Qeyd edək ki, NATO üzvləri Rusiya və Belarusun birgə hərbi təlimlərinə qarşı Litva və Polşa sərhədlərinə əlavə qoşunlar yerləşdiriblər.