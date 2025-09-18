Yeni pensiya sistemi yaradılır - Üstünlükləri nələrdir?

Yeni pensiya sistemi yaradılır -
19:58 18 Sentyabr 2025
79 Sosial
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Azərbaycanda pensiya sistemi ilə bağlı yeni qanun layihəsi hazırlanır. Layihəyə əsasən, ölkədə özəl pensiya fondlarının yaradılması planlaşdırılır. Bu dəyişiklik vətəndaşlara dövlət pensiyasından əlavə, özəl fondlardan da əlavə təqaüd almaq imkanı verəcək.

İqtisadçı Eldəniz Əmirov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, özəl pensiya fondları insanlara müxtəlif töhfələr verə bilər, çünki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə müqayisədə üstün cəhətləri çoxdur:

“Özəl pensiya fondlarının yaradılması istiqamətində hər il bir neçə addım atılır, nəticənin əldə olunmasına doğru ciddi irəliləyişlər var. Dövlət Pensiya Fondu hazırkı vəziyyətdə insanların etimadını tam doğrulda bilmir. Ən böyük problem odur ki, insanlar 45-50 il çalışır, pensiya kapitalı toplayır, amma pensiyaya çıxmağa bir gün qalmış dünyasını dəyişsə, həmin vəsait faktiki olaraq ailəsi üçün batmış olur. Yəni o vəsaitdən yararlanmaq mümkün olmur. Yalnız o halda mümkündür ki, həyat yoldaşı öz pensiyasından imtina edərək ərinin (və ya arvadının) pensiyasını götürsün. Bu isə çox qeyri-ədalətli və insanların mövcud sistemə marağını azaldan bir haldır. Özəl pensiya fondlarında isə bu belə olmayacaq. Birmənalı olaraq, şəxs dünyasını dəyişərsə, ora yatırılan vəsait batmayacaq. Ona görə də insanlar bu fondlara maraq göstərəcəklər”.

E.Əmirov qeyd edib ki, özəl pensiya fondlarının rentabelli işləməsi böyük çətinliklərlə üzləşə bilər. Bunun da əsas səbəbi ölkə iqtisadiyyatının investisiya cəlbinə açıq olma məsələsidir:

“Çünki istər pensiya fondları, istərsə də digər investisiya fondları yalnız o halda uğurla fəaliyyət göstərə bilər ki, iqtisadiyyat pul kütlələrini cəlb etmək üçün açıq olsun. Belə olan halda pensiya fondları insanların əmanətlərini iqtisadiyyata yönəldir, gəlir əldə edir və həmin gəlir sonradan vətəndaşlara, pensiyaya çıxdığı zaman və ya vaxtından əvvəl, eləcə də vəfat edərsə, vərəsələrinə qaytarıla bilər. Burada əsas məsələ fondların fəaliyyət şərtləridir. Faiz dərəcələri necə olacaq? İndeksləşdirmə hansı qaydada aparılacaq? Pensiyaçılara hansı əlavə fürsətlər veriləcək? Bütün bunlar hələlik açıq qalan suallardır. Proses tam başa çatdıqdan sonra bu sualların cavabı bəlli olacaq və yalnız ondan sonra biz bu fondların müsbət və ya mənfi tərəflərini tam dəyərləndirə biləcəyik”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

