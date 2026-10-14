Astroloqların fikrincə, bəzi bürclər xəyanətə baxmayaraq münasibətlərini qorumağa çalışırlar.
Metbuat.az xəbər verir ki, onların emosional bağlılığı və sevgiyə yanaşması qarşı tərəfə ikinci şans vermələrinə səbəb ola bilər.
Tərəzilər münasibətlərdə sülhü və tarazlığı qorumağa çalışdıqları üçün xəyanəti bağışlaya bilərlər. Onlar sevdikləri insanın yaxşı tərəflərini görməyə üstünlük verirlər. Lakin qarşı tərəfin səmimi olmadığını hiss etdikdə münasibətdən uzaqlaşırlar.
Xərçənglər sevdikləri insanlara güclü emosional bağlılıq göstərdikləri üçün xəyanətdən sonra da münasibəti qorumağa çalışırlar. Ayrılıq qorxusu və ailə dəyərlərinə bağlılıq onları ikinci şans verməyə sövq edə bilər. Bununla belə, itirilmiş etibarı bərpa etmək onlar üçün çətin olur.
Balıqlar mərhəmətli və romantik xarakterləri ilə seçildikləri üçün xəyanəti bağışlamağa meyilli ola bilərlər. Onlar qarşı tərəfin səhvlərini anlamağa çalışır və münasibət uğrunda fədakarlıq edirlər. Ancaq etibarın tamamilə itdiyini hiss etdikdə münasibəti bitirmək qərarına gəlirlər.