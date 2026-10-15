Boyun fəqərələrində degenerativ dəyişikliklər əvvəllər daha çox 45 yaşdan yuxarı insanlarda müşahidə edilsə də, indi bu problem 25–35 yaşlı şəxslərdə də aşkarlanır. Uzun müddət telefon və kompüter qarşısında yanlış vəziyyətdə oturmaq boyun nahiyəsinə düşən yükü artıraraq problemin daha erkən yaranmasına şərait yarada bilər.
Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bu vəziyyətin əsas səbəblərindən biri kimi "kompüter boynu" sindromunu göstərirlər.
Bu sindrom telefon və ya noutbukdan istifadə zamanı başın uzun müddət önə əyilmiş vəziyyətdə saxlanılması ilə əlaqələndirilir. Belə vəziyyətdə boyun nahiyəsinə düşən yük artır. Bu hal gün ərzində saatlarla təkrarlandıqda fəqərəarası disklərin və oynaqların aşınmasına təsir göstərə bilər.
Xüsusilə gündə 8-10 saatını ekran qarşısında keçirən şəxslər boyun nahiyəsinin uzunmüddətli yüklənməsi ilə üzləşə bilərlər. Bununla belə, degenerativ dəyişikliklərin yaranmasında təkcə telefon və kompüter istifadəsi rol oynamır.
Boyun fəqərələrindəki dəyişikliklərə yaşla əlaqədar təbii aşınma, boyun əzələlərinin zəifliyi, hərəkətsiz həyat tərzi, əvvəlki travmalar və genetik meyillilik də təsir edə bilər.
Mütəxəssislər boyun nahiyəsinə düşən yükü azaltmaq üçün ekran qarşısında düzgün oturmağı, başı uzun müddət önə əyməməyə çalışmaqı, mütəmadi fasilələr verməyi və fiziki aktivliyi artırmağı tövsiyə edirlər.