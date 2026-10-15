Əgər bu gün özünüzü xüsusi hiss edirsinizsə, bunun yaxşı bir səbəbi var - Merkuri ilə Venera üstümüzdədir və bizə kosmik bir lütf hissi verir.
Metbuat.az Ient.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar hazırda həqiqətən Kainatın seçilmişləri olduqlarını açıqlayıblar və bu, həmişə xoş bir hissdir. Özünəhörmətin artması, şübhəsiz ki, xoş qarşılanır və hazırda bundan necə maksimum dərəcədə istifadə edəcəyimizi bilirik.
Qız bürcü
Əvvəllər dəyişməz hesab etdiyiniz qaydalarla oynamaq məcburiyyətində olmadığınızı anladınız. Hər şeyin dəyişdiyini gördünüz və buna icazə versəniz, daha yaxşı ola bilər. Beləliklə, Kainat çərşənbə günü sizə xeyir-dua versə də, bundan maksimum yararlanmaq üçün çevik qalmalısınız.
Merkuri ilə Venera birləşdiyi zaman uğurun astanasındasınız və onu qorumağa qərarlısınız. Fikrinizi bir şeyə yönəltdiyiniz zaman heç nə sizi dayandıra bilməz. Kainat sizin tərəfinizdə olduqda isə bu daha doğrudur.
Bütün bunlar ürəyinizə güvənməyin düzgün seçim olduğunu göstərir. Bunu etməklə, Kainat tərəfindən dəstəkləndiyinizi hiss edəcəksiniz. Özünüzü xüsusi və sevilən hiss edəcəksiniz və bu, Qız bürcündən olduğunuz üçündür.
Tərəzi
Merkuri və Veneranın birləşməsi sizə tarazlığa yeni bir baxış bucağı gətirəcək, Tərəzi. Siz tez-tez başqalarını məmnun etməyə çalışmaq tələsinə düşmüsünüz. Amma çərşənbə günü sizi narahat edən şeylərə mütləq "yox" deyə biləcəyinizi anlayacaqsınız.
Bu gün çox xüsusi və unikal hiss olunur, çünki hisslərinizlə çox əlaqədəsiniz. Xüsusilə də Kainatın güclü dəstəyini hiss etdiyiniz üçün özünüzü istədiyiniz yerə yönəldə biləcəyinizi bilirsiniz. Kosmos sizin tərəfinizdədir və bu, sizə cəsarət və hərəkətə keçmək istəyi verir.
Bu özünəinam hissi burada olmaq hüququnuzu tanımağınıza kömək edir və bu, sizə müəyyən bir güc verir. Kim olduğunuzu bəyənirsiniz və bu, özü üçün danışır.
Dolça
Dolça, həmişə özünüzü xüsusi hiss etmisiniz. Bu, yeni bir şey deyil, baxmayaraq ki, bu mövzuda fikirlərinizi tez-tez bölüşmürsünüz. Lakin, çərşənbə günü hər kəsə nə qədər gözəl olduğunuzu deməkdən çəkinə bilməzsiniz.
Bu, təkəbbür və ya təkəbbür deyil. Bu, əsl qürurdur. Siz uzun bir yol qət etmisiniz və Merkuri Venera ilə birləşəndə Kainat bunu aydın şəkildə görməyinizə kömək edir. Nəticədə, özünüzə olan sevginizi açıq şəkildə bəyan etmək üçün özünüzü güclənmiş hiss edirsiniz.