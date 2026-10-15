Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclərin maddi vəziyyətində yüksəliş gözlənilir.
Metbuat.az xəbər verir ki, planetlərin hərəkəti Buğa və Əqrəb bürcləri üçün yeni qazanc imkanları yarada bilər. Bu bürclərin sərmayələrdən gəlir əldə etmək və maliyyə vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq şanslarının artacağı bildirilir.
Buğa
Buğa bürcünü maddi baxımdan uğurlu dövr gözləyə bilər. Sərmayələrdən gəlir əldə etmək və karyerada maaş artımı ilə qarşılaşmaq ehtimalları var. Yeni biznes tərəfdaşlıqları və xarici layihələr əlavə qazanc imkanları yarada bilər.
Əqrəb
Əqrəblər birgə layihələr və passiv gəlirlər sayəsində maddi vəziyyətlərini yaxşılaşdıra bilərlər. Şəxsi bizneslə məşğul olanları yeni investor imkanları gözləyə bilər. Borcların bağlanması və büdcənin düzgün idarə olunması maliyyə rahatlığı qazanmalarına kömək edə bilər.