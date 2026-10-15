Astroloqların proqnozlarına görə, dörd bürcün həyatında yeni mərhələ başlaya bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, planetlərin hərəkəti onların şəxsi həyatında, karyerasında və maliyyə vəziyyətində dəyişikliklərlə əlaqələndirilir. Bu bürclər köhnə çətinlikləri geridə qoyaraq yeni fürsətlər qazana bilərlər.
Şir
Şirlər üçün qarşıdakı dövr uğur və yeni imkanlarla yadda qala bilər. Karyera sahəsində irəliləyiş əldə etmək və nüfuzlarını artırmaq üçün fürsətlərlə qarşılaşa bilərlər. Bu dəyişikliklər onların özlərini daha yaxşı göstərmələrinə şərait yarada bilər.
Buğa
Buğaların həyatında sabitlik və maliyyə məsələləri ön plana çıxa bilər. Onlar şəxsi ehtiyaclarına daha çox diqqət ayıraraq gəlirlərini düzgün idarə etməyə çalışacaqlar. Bu yanaşma uzun müddətdir arzuladıqları rahatlığı əldə etmələrinə kömək edə bilər.
Qız
Qızlar hər şeyi nəzarətdə saxlamaq istəyindən uzaqlaşaraq özlərinə daha çox vaxt ayıra bilərlər. Onlar yorucu qaydaları kənara qoyaraq daxili rahatlıqlarına və şəxsi arzularına üstünlük verəcəklər. Bu dəyişikliklər həyatlarına daha sakit və müsbət istiqamət verə bilər.
Əqrəb
Əqrəblər keçmişdə yaşadıqları inciklikləri və emosional çətinlikləri geridə qoymağa çalışacaqlar. Şəxsi münasibətlərində və gələcək planlarında daha cəsarətli qərarlar verə bilərlər. Yeni mərhələ onların özlərinə inamlarını artıraraq fərqli hədəflərə yönəlmələrinə şərait yarada bilər.