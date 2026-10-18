Bakıda qayınana gəlinini döyüb.
Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonu ərazisində baş verib.
46 yaşlı Zəhra Tağıyeva (şərti adla) yaşadıqları evdə döşəmə silən taxta ilə gəlininin alnına və əllərinə zərbələr vurub. Buna səbəb isə gəlinin pəncərəni gec bağlması olub. Gəlininin belə etməsini özünə sığışdırmayan qadın əsəbiləşərək, məlum hadisəni törədib.
Fakt əsasında Z. Tağıyeva saxlanılıb və barəsində cinayət işi açılıb.
Təqsirləndirilən şəxs dəymiş zərəri ödədiyini və zərərçəkənlə barışdığını bildirib. Zərərçəkən də həmçinin qayınanasına qarşı şikayətçi olmdığını deyib.
Məhkəmə cinayət işinə xitam verib və Zəhra Tağıyeva məsuliyyətdən azad olunub.