Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclərlə dil tapmaq və ortaq ünsiyyət qurmaq digərlərinə nisbətən daha çətin hesab olunur.
Metbuat.az xəbər verir ki, 3 bürc bu baxımdan fərqləndirilir. Onların xarakter xüsusiyyətləri münasibətlərdə anlaşılmazlıqlara və fikir ayrılıqlarına səbəb ola bilər.
Dolça
Dolçalar müstəqilliklərinə böyük əhəmiyyət verirlər. Hisslərini açıq ifadə etməmələri və hadisələrə daha çox məntiqlə yanaşmaları bəzən qarşı tərəfin onları anlamasını çətinləşdirir. Onlarla yaxın münasibət qurmaq üçün şəxsi sərhədlərinə hörmət etmək vacibdir.
Əqrəb
Əqrəblər insanlara asanlıqla güvənməyən və münasibətlərdə ehtiyatlı davranan bürclərdən sayılırlar. Onların qısqanc və şübhəcil yanaşmaları bəzən ünsiyyətdə gərginlik yarada bilər. İncidikdə hisslərini açıq bildirmək əvəzinə, qarşı tərəfdən uzaqlaşmağa üstünlük verə bilərlər.
Qoç
Qoçlar tələskən və səbirsiz davranışları ilə seçilirlər. Fikirlərini birbaşa ifadə etmələri, mübahisələrdə geri çəkilmək istəməmələri bəzən ətrafdakılarla münasibətlərini çətinləşdirir. Onlar emosiyalarına qapıldıqları zaman qarşı tərəfin mövqeyini nəzərə almaqda çətinlik çəkə bilərlər.