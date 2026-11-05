Astroloqların proqnozlarına görə, yaxın dövrdə üç bürcün evində bərəkət, ruzi bolluğu və maliyyə artımı yaşanacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, onları gözlənilməz qazanc imkanları, ailə büdcəsində rahatlıq və maddi sıxıntılardan qurtulmaq şansı gözləyir.
Tərəzi
Tərəzilər üçün maddi çətinliklər və maliyyə ilə bağlı ləngimələr geridə qala bilər. Gözlənilməz gəlirlər, köhnə borcların qaytarılması və yeni qazanc imkanları ailə büdcəsinə müsbət təsir göstərəcək. Ev və əmlakla bağlı işlərdə uğur qazanmaq, ailədə bolluq və bərəkəti artırmaq şansları yaranacaq.
Şir
Şir bürclərini maliyyə baxımından əlverişli dövr gözləyir. Bu müddətdə gördükləri işlər və yatırımlar onlara əlavə qazanc gətirə, ailə büdcəsində nəzərəçarpacaq rahatlıq yarada bilər. Gözlənilməz maddi imkanlar sayəsində evdə rifahın yüksəlməsi ehtimalı var.
Əkizlər
Əkizlər üçün ev və ailə həyatında yenilənmə, maliyyə baxımından isə yeni imkanlar dövrü başlayır. Uzun müddətdir nəticəsini gözlədikləri işlərdən gəlir əldə edə və əlavə qazanc mənbələri tapa bilərlər. Bu dəyişikliklər ailənin maddi vəziyyətinə müsbət təsir göstərərək evdə ruzi və bərəkətin artmasına şərait yaradacaq.