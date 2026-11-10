Astroloqların proqnozlarına görə, noyabr ayı bəzi bürclər üçün sevgi və münasibətlər baxımından əlamətdar olacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, münasibətlərdə qərarlar verilə, evlilik və nişan söhbətləri gündəmə gələ bilər. Üç bürcün nümayəndələrini romantik sürprizlər və münasibətlərində yeni mərhələ gözləyir.
Əqrəb
Əqrəblər üçün noyabr ayı sevgi münasibətlərində mühüm dəyişikliklərlə yadda qala bilər. Uzun müddətdir birlikdə olduğu insan gələcəklə bağlı niyyətini açıqlayaraq ona evlilik təklifi edə bilər. Bu təklifin səmimi və romantik bir şəraitdə baş verməsi ehtimal olunur.
Tərəzi
Tərəzilərin sevgi həyatında qeyri-müəyyənliklər aradan qalxa bilər. Münasibətləri uzun müddətdir davam edənlər üçün nişan və evlilik qərarı gündəmə gələ bilər. Qarşı tərəfin hazırlayacağı romantik sürpriz Tərəzilərə unudulmaz anlar yaşada bilər.
Buğa
Buğa bürclərini noyabr ayında münasibətlərdə sabitlik və ciddi qərarlar gözləyə bilər. Uzunmüddətli münasibətdə olanlar evlilik təklifi və ya nişan xəbəri ala bilərlər. Bu addım gələcəklə bağlı konkret planlar və qarşılıqlı güvən üzərində qurula bilər.