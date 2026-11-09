Astroloqların proqnozlarına görə, noyabr ayı bəzi bürclər üçün maliyyə baxımından uğurlu keçəcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu dövrdə onların gəlirlərində artım, əlavə qazanc və gözlənilməz pul daxilolmaları ola bilər. Xüsusilə iki bürcün nümayəndələri maddi baxımdan şanslı olacaq.
Buğa
Buğa bürcünü noyabr ayında maddi bolluq və yeni qazanc imkanları gözləyə bilər. Sərmayələrdən, əvvəlcədən planlaşdırılan işlərdən və gözlənilməz gəlir mənbələrindən qazanc əldə etmək ehtimalları var. Onların səbirli və düşünülmüş qərarları maliyyə vəziyyətlərinin yaxşılaşmasına kömək edə bilər.
Qız
Qız bürcləri üçün noyabr ayı maliyyə hədəflərinə çatmaq baxımından əlverişli ola bilər. Uzun müddətdir gözlədikləri bonusu, zəhmətlərinin qarşılığını və ya geri qaytarılmalı olan borclarını ala bilərlər. Dəqiq planlaşdırma və düzgün qərarlar onların gəlirlərinin artmasına şərait yarada bilər.