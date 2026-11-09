“Fənərbaxça”nın baş məşqçisi Emre Belözoğlu milli komandaya futbolçu seçimi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
Metbuat.az xəbər verir ki, o, İrfan Can Kahvecinin milliyə dəvət almamasını şərh edib. Mütəxəssis, Türkiyə millisinin baş məşqçisi Sergen Yalçının qərarına hörmətlə yanaşdığını bildirib. Belözoğlu həmçinin İrfan Can Kahveci və Kerem Aktürkoğlunun yalnız cari çıxışlarına görə deyil, əvvəlki nailiyyətləri və göstərdikləri oyunla da qiymətləndirilməli olduqlarını vurğulayıb.
Onun fikrincə, hər iki futbolçu milli komandada oynamağa layiqdir.