Noyabr bəzi bürclər üçün əlavə qazanc, bəziləri üçün isə maliyyə vəziyyətini yenidən gözdən keçirmək ayı olacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, 2027-ci ilə daha güclü maliyyə vəziyyəti ilə başlamaq istəyənlər üçün noyabr planlama və qənaət ayıdır.
Bəs ilk beş bürcün pul taleyində hansı dəyişikliklər gözlənilir?
Noyabr Qoçlar üçün maliyyə baxımından yeni imkanların yarana biləcəyi bir dövr olacaq. Uzun müddətdir nəticəsini gözlədiyiniz işdən gəlir əldə etmək, əlavə sifariş almaq və ya əvvəlki borcun qaytarılması mümkündür. Ancaq qarşınıza çıxan hər təklifi qazanc fürsəti kimi qiymətləndirməyin.
Ayın ortalarında kredit, borc və digər maliyyə öhdəliklərini yenidən nəzərdən keçirmək faydalı olacaq. Xüsusilə sürətli qazanc vəd edən investisiya təkliflərinə ehtiyatla yanaşın. Ayın sonuna doğru gəlir və xərclər arasında tarazlıq yaratmaq şansınız artacaq.
Buğalar üçün noyabrın əsas mövzusu pulun düzgün idarə edilməsidir. Bu ay böyük gəlirdən daha çox, kiçik və davamlı qazanc mənbələri diqqət çəkəcək. Əlavə iş, fərdi fəaliyyət və ya əvvəllər başladığınız layihə sizə maddi fayda gətirə bilər.
Ayın ortalarında abunəliklərə, gündəlik alış-verişə və lazımsız xərclərə diqqət yetirin. Bəzi ödənişləri azaltmaqla düşündüyünüzdən daha çox vəsaitə qənaət edə bilərsiniz. Böyük alış-veriş qərarlarını isə tələsmədən vermək məsləhətdir.
Ayın sonu yığım üçün əlverişli görünür. İndi başladığınız qənaət vərdişi gələn il maliyyə rahatlığınızın əsasını qoya bilər.
Əkizlər üçün noyabr ünsiyyətin və yeni əməkdaşlıqların qazanca çevrilə biləcəyi aydır. İşgüzar əlaqələr, tanışların tövsiyələri və əvvəllər qurduğunuz münasibətlər sizə yeni gəlir imkanları aça bilər.
Uzun müddətdir təxirə saldığınız layihəni yenidən gündəmə gətirmək, xidmətlərinizi tanıtmaq və yeni müştərilərlə əlaqə qurmaq üçün münasib zamandır. Ayın ortalarında təhsil və peşəkar inkişaf üçün xərc çəkmək ehtiyacı yarana bilər. Bu qərarı verərkən gələcək faydanı da nəzərə alın.
Bununla belə, xırda və plansız alış-verişlər büdcənizə mənfi təsir göstərə bilər. Ayın sonuna doğru maliyyə vəziyyətinizdə sabitlik hiss olunacaq.
Xərçənglər üçün noyabrda əsas diqqət ailə büdcəsi və evlə bağlı xərclərə yönələcək. Məişət ehtiyacları, təmir, alış-veriş və yaxınlarınızla bağlı maliyyə məsələləri planlaşdırdığınızdan daha çox vəsait tələb edə bilər.
Ayın əvvəlindən xərcləri kateqoriyalar üzrə bölmək və vacib ödənişləri əvvəlcədən müəyyənləşdirmək məqsədəuyğundur. Ayın ortalarında gözlədiyiniz borcun geri qaytarılması və ya əlavə maddi dəstək almağınız mümkündür.
Ancaq başqalarının maliyyə problemlərini öz üzərinizə götürməyə tələsməyin. Xüsusilə emosional qərarla borc vermək sonradan çətinlik yarada bilər.Ayın sonuna doğru büdcənizi daha yaxşı idarə etdiyinizi hiss edəcəksiniz.
Şirlər üçün noyabr maliyyə imkanlarının şəxsi nüfuz və peşəkar uğurla əlaqələnəcəyi bir ay ola bilər. İşinizin keyfiyyəti, əvvəlki nailiyyətləriniz və insanların sizə olan etibarı yeni təkliflərin yaranmasına şərait yarada bilər.
Əlavə layihə, gəlirli əməkdaşlıq və ya mükafat almaq ehtimalı var. Xüsusilə öz fəaliyyətini genişləndirmək istəyən Şirlər üçün ayın ortaları yeni danışıqlar aparmaq baxımından maraqlı keçə bilər.
Lakin qazancınız artdıqca xərclərinizi də artırmaq riskindən uzaq durun. Bahalı alış-veriş və yalnız başqalarına təsir bağışlamaq üçün edilən xərclər maliyyə balansınızı poza bilər.
Ayın sonuna doğru gəlirin bir hissəsini yığıma yönəltmək gələcək planlarınız üçün faydalı olacaq.