Bu şəxslərin pensiyalarına yenidən baxılacaq - VİDEO

Azərbaycanda hansı sahələrdə mütəxəssisə ehtiyac olduğunu virtual göstərən yeni sistem yaradılır.

Publika.az Xəzərxəbər-ə istinadən xəbər verir ki, növbəti 3 il ərzində yaradılacaq bu sistem dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin təcrübəsi əsasında qurulacaq. Bu isə həm iş, həm də işçi axtaranlar üçün ən əlverişli və müasir sistem olacaq. Növbəti 3 ildə qurulması nəzərdə tutulan Milli Observatoriya adlanan sistem ən qabaqcıl ölkələrin təcrübəsi əsasında hazırlanacaq.

Bundan başqa, gələn il sovet dönəmində əmək stajı olanların pensiyalarında artımlar da gözlənilir.

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səlim Müslümov bildirir ki, gələcəkdə tələb olunacaq ixtisasların proqnozunu özündə cəmləşdirəcək bu sistemlə iş axtaranların məşğulluq mərkəzlərinə getməsinə ehtiyac qalmayacaq. Bundan başqa gələcəkdə hansı ixtisaslara daha çox ehtiyac olduğunu universitetlərdə oxuyan tələbələr bir neçə il qabaqdan müəyyən edə və asanlıqla həmin sahəyə yönələ biləcəklər. Bu gənc işçi qüvvəsinin daha yaxşı hazırlığına da səbəb olacaq.

Nazir həmçinin sovet dönəmində əmək stajı olan şəxslərin stajlarına yenidən baxılması prosesinin də yeni ildən başlayacağına diqqət çəkib. Nazir onu da qeyd edib ki, əsasən 1992 ci ildən öncə əmək stajı olanların sənədlərinə baxılacaq.

Onu da qeyd edək ki, sovet dönəmində əmək stajı olanların stajları yenidən hesablana və onlara verilən pensiyaların miqdarında bu aradşırmalar nəticəsində artımlar ola bilər. Bu həyata keçiriləcək araşdırmalardan sonra bəlli olacaq.

Bu arada əmək bazarı üzrə Milli Observatoriyanın yaradılması ilə bağlı konsepsiya sənədi və tədbirlər planının təqdimatı olub. Tədbirdə müxtəlif nazirlik və Avropa İttifaqının nümayəndələri iştirak ediblər.

