Dekabrın 25-də İmişli rayonunun Otuziki kəndindəki bazarda naməlum şəxs Biləsuvar rayon sakini olan bir nəfərin əlindəki 945 manatı soyğunçuluq yolu ilə alıb.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, İmişli RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə soyğunçuluğu törətməkdə şübhəli bilinən Sabirabad rayon sakini Əfqan Əzizov saxlanılıb.

