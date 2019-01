Dərsini oxumadığına görə ata 6 yaşlı oğlunu döyə-döyə öldürdü - FOTOLAR

Türkiyənin Hatay rayonunun İskəndərun qəsəbəsində pilləkandən yıxıldığını deyib, xəstəxanaya gətirdiyi oğlunu atanın döydüyü üzə çıxıb.

Məhmət Əli Yılmaz adlı kişi, 2012 – ci ildə evləndiyi və bir müddət öncə boşandığı Gülüstan Özgərdən olan 6 yaşlı Mərtcan adlı oğlunu yanvarın 3-də xəstəxanaya gətirib.

O xəstəxanada bildirib ki, oğlu pilləkanlardan yıxılaraq xəsarət alıb. Vəziyyəti ağır olan uşağın müayinə zamanı oturacağında göyərtilər aşkarlanıb. Buna görə Mərtcanın atası polis tərəfindən şübhəli kimi dindirilib. Polisə ifadə verən zaman ata Yılmaz dərslərini oxumadığı üçün oğlunun oturacağına bir neçə dəfə vurduğunu etiraf edib. Polis ifadə əsasında araşdırmanı daha da dərinləşdirib. Və məlum olub ki, ata oğlunu süpürgənin dəmir sapı ilə vəhşicəsinə döyüb.

Ata Yılmaz dərhal həbs olunub. Hadisədən 4 gün sonra müalicə aldığı xəstəxanada Mərtcan vəfat edib.

Yılmaz polisə verdiyi ifadədə elə şeylər danışıb ki, polislər şok keçiriblər. O deyib ki, 6 yaşlı oğlunu dərs oxumadığı üçün süpürgənin dəmir sapı ilə döyüb, dodaqları göyərən uşaq yerə yıxılıb: "Oğlum yerə yıxılıb, hərəkətsiz qalanda, qorxumdan ona ürək masajı etdim. Amma Mərtcanda hərəkətlilik olmadı. Bundan sonra oğlumu qucağıma aldım. Qusmağa başladı. Bu vaxt təcili yardım gəldi, xəstəxanaya çatdırdım. Xəstəxanada qorxumdan döydüyümü demədim, pilləkandan yıxıldığını söylərim. Çox peşimanam”.

Bu arada, polis Yılmazın digər övladının anasının da ifadələrini alıb. Məlum olub ki, övladını öldürən ata digər uşaqlarına və arvadına da mütəmadi olaraq zorakılıq edib, onları döyürmüş.

Arvadı da zorakılığına görə Yılmazdan boşanıb. Yılmazın bundan başqa 10-a yaxın cinayət əməlinin olduğu üzə çıxıb. O keçmiş arvadını da təhdid edərək, uşaqların hüququnu öz üzərinə alıbmış.//Sherq.az

Şok! UFO sirri AÇILDI - Alimlər illər sonra ETİRAF ETDİ - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.