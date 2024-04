Moskvada “Crocus City Hall” konsert salonunda baş verən terrorla bağlı daha bir şəxs həbs edilib.

Metbuat.az TASS agentliyinə istinadən bildirir ki, saxlanılan şəxs Cumoxon Kurbonovdur.

Bununla da istintaqa cəlb olunanların sayı 11 nəfərə çatıb.

Qeyd edək ki, martın 22-də baş vermiş hadisə zamanı 150 nəfərə yaxın insan ölüb, 551-i isə yaralanıb.



