Pezeşkian özünü yenə biabır elədi

İran dəhşətli enerji böhranı ilə üz-üzədir, bunun fonunda prezident Məsud Pezeşkian isitmə sistemini yandırmaq əvəzinə “isti geyinmək” zərurəti ilə bağlı bəyanatı əhali arasında hiddət fırtınasına səbəb olub. Sosial şəbəkələrdə prezidentin şərhi hakimiyyətin vətəndaşların real ehtiyaclarından təcrid olunmasının simvolu adlandırılıb.

Metbuat.az lent.az-a mediaya istinadənməlumatına görə. enerji böhranı sərt qış səbəbindən daha da pisləşib. Milyonlarla iranlı elektrik enerjisinə etibarlı çıxışdan məhrumdur, məktəblər və dövlət idarələri bağlanıb, küçələrdə və şəhərlərarası yollarda işıqlar söndürülüb. Vəziyyət təcili tədbir görülməsini tələb etsə də, Pezeşkian evlərdə temperaturun iki dərəcə aşağı salınması tövsiyəsi istehza və tənqid hədəfinə çevrilib.

Sosial şəbəkələrdə qəzəblənən istifadəçilər “İstilik lazım olanda prezident əlavə sviter geyinməyi təklif edir” yazır.

Ekspertlər hesab edir ki, prezidentin bəyanatı yalnız İran hakimiyyəti ilə sadə vətəndaşlar arasında dərin uçurumu vurğulayır. Ölkənin enerji sektorundakı böhran uzun illər infrastruktur problemlərinə məhəl qoymamağın nəticəsidir. Ayətullah rejimi daxili iqtisadiyyatın modernləşdirilməsinə sərmayə qoymaq əvəzinə, Suriya, Livan və digər ölkələrdəki müttəfiqlərini dəstəkləmək üçün milyardlarla dollar xərcləyir.

Bundan əlavə, elektrik stansiyalarının istismarı üçün dizel yanacağından istifadənin artması böyük şəhərlərdə havanın kritik səviyyəyə çatmasına səbəb olub və bu, əhalinin narazılığını daha da artırıb.

İqtisadi qeyri-sabitlik böhranın ümumi mənzərəsini tamamlayır. Gələcəklə bağlı qorxular fonunda İran valyutasının dəyərinin düşməsi yalnız ictimaiyyətin qəzəbini artırır. Bütün bunlar beynəlxalq sanksiyaların sərtləşdirilməsi və daxili iğtişaşların artması fonunda baş verir.

Özünü “mötədil” qüvvələrin təmsilçisi kimi qələmə verən Pezeşkian əhalini qənaət etməyə çağırmaqla vəziyyətdən çıxmağa çalışır. Lakin onun sözləri yalnız ictimaiyyətin qəzəbinə səbəb olub. Çoxları bu açıqlamanı hakimiyyətin reallıqla əlaqəni itirdiyinin və əhalinin aktual problemlərini həll edə bilmədiyinin təsdiqi kimi qiymətləndirir.

