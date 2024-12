Ceyhun Bayramov Serbiya Prezidenti ilə görüşdü - FOTO

Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovu qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial media hesabında qeyd edilib.

Görüşdə Azərbaycan-Serbiya strateji tərəfdaşlığından irəli gələn iqtisadiyyat,enerji, humanitar, eləcə də regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı müxtəlif mövzular müzakirə edilib.

Nazir C. Bayramov regionda münaqişədən sonrakı bərpa və sülh səyləri ilə bağlı son yeniliklər barədə məlumat verib.

