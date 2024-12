"Qarabağ"ın qolkiperi Şahruddin Məhəmmədəliyev məşq zamanı Fabian Buntiçin qapısına baxımlı qol vurub.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, qapıçı akrobatik tullanışla topa birbaşa zərbə endirib və yerə dəyən top qapıda dayanan Buntiçi məyus edib. Bu barədə Şahruddin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.