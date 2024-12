“Qarabağ” qış təlim-məşq toplanışında bu klublarla qarşılaşacaq

“Qarabağ”ın qış təlim-məşq toplanışında qarşılaşacağı daha bir rəqibin adına aydınlıq gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi yanvarın 12-də "Zirə" ilə qarşılaşacaq.

"Köhlən atlar" 2024/2025 mövsümünün ikinci yarısının hazırlığını Bakıda keçəcək.

Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi kollektiv 2025-ci il yanvarın 3-də bir araya gələcək. Klubun hazırlıq prosesi “Azərsun Arena”dakı təlim-məşq bazasında baş tutacaq.

Qeyd edək ki, yoxlama görüşündə "Qarabağ" ilk olaraq yanvarın 9-da "Kəpəz"lə üz-üzə gələcək.

