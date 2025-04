Ançelotti yeni mövsümdə bu komandanı çalışdıracaq - İddia

"Real Madrid"in baş məşqçisi Karlo Ançelotti Braziliyalı millisinin boş qalan baş məşqçi postu üçün danışıqlara başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Braziliya Futbol Federasiya Ançelottini milliyə gətirmək üçün səy göstərir. Bildirilir ki, Dorival Juniorun qovulmasından sonra Braziliya Futbol Federasiyasının prezidenti Ednaldo Rodrigues onun yerinə Ançelottini gətirmək istəyir. Məlumata görə, Ançelottinin “Real”la müqaviləsi 2026-cı ildə yekunlaşır. Lakin Çempionlar Liqasının 1/4 finalında “Real”ın “Arsenal”a məğlubiyyətindən sonra Ançelottinin qovulacağı iddia edilir.

İddialara görə, “Real” mövsümün yekununda kubok qazanarsa Ançelotti vəzifəsində qala bilər. Məşqçi özü “Real”da qalmaq istədiyini açıqlamışdı.

