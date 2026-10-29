Azərbaycanın U-15 millisi FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının C Divizionunda növbəti oyununu keçirib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Famil Xəlilovun rəhbərlik etdiyi komanda Vyetnam yığması ilə qarşılaşıb və 2:4 hesabı ilə məğlub olub.
Bu nəticədən sonra millimiz sabah saat 11:30-da Əfqanıstan yığması ilə 83-cü yer uğrunda mübarizə aparacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan komandası AF qrupunu 9 xalla üçüncü pillədə başa vuraraq C Divizionuna vəsiqə qazanıb. Qrup mərhələsində Timor-Leste (6:0), Andorra (1:0) və İsrail (3:1) üzərində qələbə qazanan yığma Avstraliyaya (1:3) və Haitiyə (0:4) uduzub.
C Divizionunda isə millimiz Çiliyə 1:3 hesabı ilə məğlub olub, Cəbəllütariqi 5:1, Mozambiki isə 4:1 hesabı ilə üstələyib.
Dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaların komandalarının iştirak etdiyi turnirdə ümumilikdə 1000-ə yaxın oyunun keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Oktyabrın 30-da yekunlaşacaq yarış Hövsan Yarış Kompleksində keçirilir. Turnirin final qarşılaşması isə Bakı Kristal Zalında baş tutacaq.