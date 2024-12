Macarıstan əmindir ki, Avropa Birliyi Ukrayna münaqişəsində uduzub, çünki Rusiya mövqeyini günü-gündən gücləndirir.

Metbuat.az axar.az-a istinadla xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban deyib.

“Ruslar döyüş meydanında tədricən irəliləyir. Qüvvələr balansı göz qabağındadır. AB bu müharibəni uduzdu”, - Orban bildirib.

