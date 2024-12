Braziliyanın cənubundakı Gramodo şəhərində kiçik təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə xarici media məlumat yayıb.

Yaşayış yerinə düşən təyyarədə olan 10 nəfərdən sağ qalan olmayıb. Qəza baş verən ərazidə yanğın olub və 15 nəfər tüstüdən zəhərlənib. Hadisə şahidləri bildirib ki, təyyarə əvvəlcə bir binanın bacasına daha sonra isə mebel mağazasının üzərinə düşüb. Qəzanın başvermə səbəbləri araşdırlır.

