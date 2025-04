Bərdə rayonunda 1992-ci il təvəllüdlü Ceyhun Mübariz oğlu Zeynalov bıçaqlanıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisəyə onun, “Tiktok” sosial şəbəkəsində mübahisəsi səbəb olub.

C.Zeynalov mübahisədən sonra bıçaq xəsarəti alıb. Ona xəsarət yetirməkdə 1992-ci il təvəllüdlü Tünzalə Hüseynova şübhəli bilinir. T.Hüseynova şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

