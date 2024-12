Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinə PR və Kommunikasiya üzrə sektor müdiri təyinatı həyata keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə jurnalist Aytən Səfərəliyeva təyin olunub. Bu barədə sosial mediada məlumat paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Aytən Səfərəliyeva əvvəllər “Lider”, “ATV”, “AzTV” telekanallarında və müxtəlif özəl qurumlarda çalışıb.

