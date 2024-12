"iPhone" və "Android" istifadəçiləri süni intellekt barədə nə düşünür?

"Sellcell" tərəfindən aparılan araşdırmaya görə, "iPhone" və "Samsung" istifadəçilərinin əksəriyyəti ağıllı telefonlarında süni intellekt xüsusiyyətlərinin gündəlik həyatlarına ciddi təsir göstərmədiyini düşünür. Məlum olub ki, "iPhone" istifadəçilərinin 73%-i və "Samsung" istifadəçilərinin 87%-i bu texnologiyaların onların həyatına az və ya heç bir fayda qatmadığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırma həmçinin "iPhone" istifadəçilərinin hər altı nəfərindən birinin daha fərqli süni intellekt xüsusiyyətləri təklif edilərsə, "Android" platformasına keçməyi düşünəcəyini ortaya qoyur. Maraqlıdır ki, "iPhone" istifadəçilərinin 50%-i gələcəkdə süni intellektin ağıllı telefon seçiminə təsir edəcəyini hesab edir, halbuki "Samsung" istifadəçiləri arasında bu göstərici cəmi 23,7%-dir.

Süni intellektin populyarlığını araşdıran sorğu nəticəsində "iPhone" istifadəçiləri arasında ən çox diqqət çəkən xüsusiyyətlər yazma alətləri, bildiriş xülasələri və ağıllı cavab xidmətləri olub. "Samsung" istifadəçiləri isə əsasən şəkil axtarışı, foto köməkçisi və yazı dəstəyi kimi xüsusiyyətləri yüksək qiymətləndirib.

Texnologiyanın inkişafının ilkin mərhələsində olduğumuzu nəzərə alsaq, bu nəticələr gözlənilməz deyil. Süni intellekt xüsusiyyətlərinin zamanla daha geniş istifadəçi kütləsi tərəfindən gündəlik həyatda qəbul ediləcəyi və adi texnologiyalara çevriləcəyi ehtimal olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.