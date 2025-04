"Teleqram"da təhlükə - Şəxsi məlumatlarınız ələ keçə bilər

Son illərdə Telegram, istifadəçilərinə təqdim etdiyi təhlükəsizlik və gizlilik xüsusiyyətləri ilə populyarlıq qazanıb. Lakin, bir sıra araşdırmalar və hadisələr göstərir ki, bu platforma bəzi hallarda istifadəçilər üçün təhlükə mənbəyi ola bilər.

Metbuat.az həmin riskli halları təqdim edir:

Şəxsi Mesajların Təhlükəsizliyi

Telegram-da end-to-end şifrələmə yalnız "Gizli Söhbətlər" üçün mövcuddur və bu xüsusiyyət standart olaraq aktiv deyil. Bu o deməkdir ki, adi söhbətlər Telegram serverlərində şifrələnmiş formada saxlanılsa da, bu məlumatlara şirkət və ya hakerlər tərəfindən daxil olmaq mümkündür.

Məlumatların Paylaşılması və Məxfilik

Telegram, istifadəçilərin IP ünvanları və telefon nömrələri kimi məlumatlarını hüquq-mühafizə orqanlarına təqdim etdiyini etiraf edib. Bu, platformanın gizlilik siyasətinə dair suallar doğurur və istifadəçilərin məlumatlarının təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlıqları artırır.

Kiber Cinayətkarların Fəaliyyəti

Telegram, kiber cinayətkarlar üçün əlverişli bir platforma olub. Məsələn, bəzi istifadəçilər OnlyFans hesablarından əldə edilən şəxsi şəkilləri Telegram qruplarında paylaşmış və bu fəaliyyət nəticəsində bir neçə şəxs həbs edilib.

