“WhatsApp”da mesajlarla bağlı yenilik - Bunu etmək mümkün oldu

“WhatsApp” istifadəçi təcrübəsini və məxfiliyini artırmaq üçün mühüm addımlar atmağa davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniliklərdən biri mesajlarla bağlıdır. İstifadəçilər mesajların çox olduğu çatlarda əsas mövzu ilə bağlı müzakirə apara biləcək. Bu xüsusilə əlavə mesajların olduğu qrup çatları üçün faydalıdır. Bu xüsusiyyət mühüm mesajları, böyük qruplarda izləməyi xeyli asanlaşdıracaq. Digər yenilik isə iOS-larla bağlıdır. “WhatsApp” silinən mesajlarla bağlı istifadəçiləri narahat edən problemi həll edib.

Mesaj silindikdə, həmin mesaja sitat gətirilən cavablar da avtomatik olaraq söhbətdən silinəcək. Bundan əvvəl mesaja cavab verdikdən sonra orijinal mesaj silinsə belə sitat hələ də görünürdü. Yeni funksiya ilə istifadəçilər mesajı siləndə söhbət ekranında həmin mesaj tamamilə silinəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.