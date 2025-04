Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətində (SOCAR) kadr islahatı aparılıb.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəf əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, SOCAR-ın Neft Kəmərləri İdarəsinin rəisi Vasif Əmirov vəzifəsindən azad edilib.

