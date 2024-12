Yeni il ab-havalı Xankəndi - FOTOLAR

İşğaldan azad olunan Xankəndi şəhəri bu il 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramını xüsusi təmtəraqla qeyd etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 34 ildən sonra Xankəndi şəhərində ilk dəfə bayram hazırlıqları geniş miqyasda aparılır. Bu işlərə xeyli sayda işçi qüvvəsi və texnikalar cəlb edilib. Şəhərin Zəfər meydanında şam ağacı qurulub, küçələr bayram atributları ilə bəzədilib, ağacların üzərinə rəngli işıq sistemləri və effektlər quraşdırılıb.

Bundan əlavə, Ağdərə və Xocalı rayonlarında da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi tərəfindən bayram hazırlıqları həyata keçirilir.

Bayram çərçivəsində Xankəndidə dekabrın 26-dan yanvarın 4-dək ilk dəfə olaraq "Qış nağılı" adlı yarmarka təşkil ediləcək. Bu yarmarka, şəhərin azadlığı ilə yeni bir tarix yazıldığını simvolizə edəcək.

Dekabrın 28-də isə Xankəndidə möhtəşəm konsert proqramı keçiriləcək. Bayram tədbirləri, şəhəri ziyarət edəcək turistlər üçün də xüsusi bayram ovqatı yaradacaq.

