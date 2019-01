Yanvarın 16-da Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisində inşa olunmuş “SOCAR karbamid” zavodu istifadəyə verilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib.

SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev müəssisədə görülən işlərlə bağlı dövlətimizin başçısına məlumat verdi.

Prezident İlham Əliyev zavodu işə saldı.

Dövlətimizin başçısı müəssisənin kollektivi ilə görüşdü.

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

