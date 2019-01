Əməkdar artist Röya Ayxan oğlu Hüseyn ilə məzəli video paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi oğlunun Naxçıvan aksentində “döyəcəm” deməsinə reaksiya verir. Hüseyn isə “Naxçıvan mənim vətənimdir” sözlərini deyir. Oğlunun bu sözləri Röyanın gülüşünə səbəb olur.

Həmin görüntünü sizə təqdim edirik:

Tanınmış futbolçu aktrisa ilə nişanlandı - FOTO



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.