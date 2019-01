ABŞ-da qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən məlumat verir ki, iki xanım hərəkətdə olan avtomobilin üzərində rəqs edib. Həmin anlar sosial media vasitəsiylə canlı yayımda yayımlanıb. Polis nəqliyyatın hərəkətinə təhlükə törətdiyi üçün xanımların məsuliyyətə cəlb olunacağını bildirib.

Onların axtarışları davam edir.

Sübhan / METBUAT.az

