Göyçay rayon sakini özünə xəsarət yetirib.
Metbuat.az-ın bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə, hadisə avtovağzal ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Hüngütlü kənd sakini, 1979-cu il təvəllüdlü Əliyev Ayaz Rafiq oğlu özünü yandırıb.
İlkin verilən məlumata görə, yaralı Göyçay Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili Tibbi Yardım şəbəsinə hospitalizasiya olunub. Hadisənin hansı səbəbdən baş verməsi hələlik dəqiq məlum deyil.
Ona bədənin ll və lll dərəcəli termiki yanığı diaqnozu təyin edilib.
Pasientə ixtisaslı tibbi xidmət göstərilməsi üçün Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdnində olan yanıq mərkəzinə hospitalizasiya olunub. Pasiyentin müalicəsi Reanimasiya şöbəsində davam etdirilir, vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.