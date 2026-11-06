Göyçay şəhərində bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.
Metbuat.az-ın bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, hərəkət etməkdə olan Lada "VAZ-2106" markalı avtomobil digər hərəkət iştirakçısı olan "Ford" markalı maşınla toqquşub. Qəza nəticəsində "VAZ-2106"-nın sürücüsü - Əliyev Əkbər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib.
Hadisə zamanı avtomobillərə də ziyan dəyib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.