Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirliyi bu saata olan hava durumu barədə məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 17 yanvar saat 23:00-a olan məlumata əsasən küləyin sürəti Pirallahıda 43 m/s, Maştağada 39 m/s, Bakıda 36 m/s, Sumqayitda 35 m/s, Günəşli yatağında 32 m/s, Şahdənizdə 31 m/s, Qum adasında 30 m/s təşkil edir. Dalğanın hündürlüyü Günəşli yatağında 10 metr, Şahdənizdə 6,6 olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.