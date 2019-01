Paytaxtın Nəsimi rayonunda beşmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub.

Metbuat.az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, binanın 5-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 55 m² olan 2 otaqlı mənzilin mətbəx və hamam otağı yanıb.



Yanğın zamanı 8 nəfər yanğınsöndürənlər tərəfindən təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

