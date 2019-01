Müdafiə Nazirliyindən Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarının dezinformasiyalarına cavab

Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları müxtəlif yollarla Azərbaycan Ordusunun fəaliyyətinə ləkə yaxmağa, ordu rəhbərliyi barədə yalan və iftira yaymağa cəhd göstərirlər. Eyni zamanda sosial şəbəkələrdə yayılan bu yalanları düşmən dəyirmanına su tökən, onun fitvasına gedən bəzi üzdəniraqlar da tirajlayır.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, sosial şəbəkələrdə xeyli müddət əvvəl yayılmış və indi də növbəti dəfə ortalığa atılan guya “tam məxfi” qrifli sənəddə Azərbaycan Ordusunun aprel hadisələrində verdiyi itkilər barədə göstərilən rəqəmlər həqiqətə uyğun deyil, yalandır və təxribatdan başqa bir şey deyil.



Yayılan kağız parçasındakı çoxsaylı qrammatik səhvlər, məktubun hazırlanması üslubundakı kobud xətalar, yazının stilistikası və nəhayət istifadə olunmuş blankın qəbul olunmuş forma standartlarına uyğun olmaması onun saxta olduğunu sübut edir və düşmən tərəfinin elementar naşılığından xəbər verir.



Qeyd edək ki, 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı elə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatlarına görə düşmən ordusu 500 nəfərədək itki vermişdi.

