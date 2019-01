Rusiyanın Saratov vilayətindəki kafedə qaz balonu partlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə ad günü şənliyi zamanı baş verib. Partlayış nəticəsində 40 nəfər xəstəxanaya çatdırılıb. Xəstəxanaya çatdırılanlardan 22-nə tibbi yardım göstərilib və onlardan 16-sı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Xəsarət alanlardan biri xəstəxanada dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.