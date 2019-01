Ağdaş rayonunda mərkəzi bazarda yanğın olub.

Metbuat.az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, rayonun mərkəzi bazarının ərazisində elektrik lövhəsində quraşdırılmış 10 ədəd elektrik sayğacı yanıb.

Yaxınlıqdakı mağazalar yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

