İYRƏNC! Cinsi əlaqə üçün evə çağırdılar - Əl-ayaqlarını bağlayıb kamerayla çəkdilər/ FOTOLAR- VİDEO

Türkiyə Mersində sosial media üzərindən əlaqə saxladıqları şəxsləri fahişəlik bəhanəsi ilə evə çağıraraq görüntülərini çəkib şantaj etdikləri iddiasıyla nəzarətə alınan 1-i qadın, 2 nəfər, sövq edildikləri məhkəmədə həbs olunub.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, şübhəlilərdən 1-i ədliyyəyə sövq edildiyi zaman əli ilə üzünü örtərək göz yaşı töküb.

Verilən məlumata görə, polis qruplarına müraciət edən bir adam, sosial media üzərindən tanış olduğu bir qadınla əlaqəyə girdiyi zaman görüntüyə alındığını və bu qeydlərin özünə şantaj elementi kimi istifadə edilərək bir gün ərzində əlləri və ayaqları bağlı saxlanıldıqdan sonra, 25 min 267 lirə valyutasının zorla alındığını bildirib.

Bundan başqa, Y.B. adlı bir qadın da özünə zorla fahişəlik edildiyini irəli sürərək şübhəlilərdən şikayətçi olub.

Şikayət üzərinə hərəkətə keçən Əxlaq Büro Rəisliyi briqadaları, mərkəz Təzə Şəhər rayonunda bir evə təşkil etdikləri əməliyyatda, Ç.B. Və Ə.B. adlı şübhəliləri nəzarətə alarkən, evində keçirilən axtarışda 23 ədəd rəqəmsal material, 2 mobil telefon, çox sayda kamera kaseti, 1 ədəd quru sıx tapança ilə bu tapançalara aid patron və bir miqdar narkotik ələ keçirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.