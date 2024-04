Sabunçu rayonu, Ramana qəsəbəsində 4 aylıq körpə anasının qucağında olarkən mənzilin eyvanından yerə düşərək ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə aprelin 26-da saat 8 radələrində paytaxtın Sabunçu rayonu, Ramana qəsəbəsində yerləşən binada baş verib. Həmin binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşən mənzilin eyvanında 4 aylıq körpə Eyvazlı Ayla Tural qızı anasının qucağından yıxılıb yerə düşərək ölüb.

Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.