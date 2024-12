Ceyhun Bayramov Belqradda Ümummilli Liderin abidəsini ziyarət etdi

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Serbiyaya işgüzar səfəri çərçivəsində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsini yad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında yazılıb. Qeyd olunub ki, nazir Belqraddakı Taşmaydan parkında Ümumilli Liderin abidəsi önünə gül dəstəsi qoyub.

Nazir həmçinin Taşmaydan parkında görkəmli serb yazıçısı Milorad Paviçin abidəsini ziyarət edib.

"Serb ədəbiyyatının ən görkəmli xadimlərindən birinin xatirəsini hörmətlə yad edirik", – C.Bayramov qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.