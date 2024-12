“WhatsApp”dan istifadəçilərə Yeni il hədiyyəsi - Sürprizi görmək üçün bunu edin

“WhatsApp” növbəti yeniliyə imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp” istifadəçilərin Yeni il gecəsi üçün bəyənəcəyi yeniliyi təqdim edib. “WABetaInfo”nun məlumatına görə, tətbiq istifadəçilər üçün tamamilə yeni funksiya istifadəyə verib. Bu funksiya həm də Yeni ili qeyd etmək üçün xüsusi GİF-dən istifadəyə imkan verir. Bundan istifadə etmək üçün bayram emojisinin üzərinə sıxıb saxlamaq lazımdır. Bayram GİF-i bayram üçün hazırlanıb. Bayram emojinin üzərinə sıxıb saxlayanda o pirotexniki vasitə kim saçan təsviri yaradır. “WhatsApp” mesajlara reaksiyalar arasına ziyafət emojisini də əlavə edib. Hər iki yenilik iOS və Android cihazlarında istifadəyə verilib. Bundan istifadə etmək üçün “WhatsApp” tətbiqinin son versiyasını yeniləmək lazımdır.

