Gəncədə qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az lent.az-a xəbər verir ki, hadisə Gəncə şəhərində Daş Körpü adlanan ərazidə qeydə alınıb.

Belə ki, 1998-ci il təvəllüdlü M.Huseynov bıçaqlanaraq qətlə yetirilib.

Məlumata görə qətlə yetirilən və hadisəni törəndən şəxslər mağazada fəhlə işləyirmiş

Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 2005-ci il təvəllüdlü Sənan Şəfiyev saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.