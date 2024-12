Ağstafa rayonunun Köhnə Qışlaq kəndində dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, kənd sakini, 1985-ci il təvəllüdlü Emin Tağıyev yaşadığı evin vanna otağında dəm qazından zəhərlənib.

Mərhumun meyiti yaxınları tərəfindən aşkarlanıb.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.